المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، الخميس كما كان متوقعا من قبل، لتظل عند مستويات متدنية غير مسبوقة في الوقت الذي يطبع فيه البنك نقودا لدفع الاقتصاد وزيادة معدلات التضخم.

وكان قرار بإبقاء تكلفة الاقتراض دون تغير محل إجماع في توقعات شملت 59 محللا استطلعت "رويترز" آراءهم، بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الإيداع الشهر الماضي لتصبح بالسالب على خلفية مزيد من التراجع في توقعات التضخم.

وأبقى البنك خلال اجتماع الخميس سعر الفائدة على الإيداعات البنكية لليلة واحدة، والتي ينظر إليها بشكل عام على أنها أداة الفائدة الرئيسية للبنك، عند -0.3%.

وظل سعر فائدة إعادة التمويل الرئيسي الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد دون تغير عند 0.05%، في حين ظل سعر الفائدة على الاقتراض بالهامش -أو سعر الفائدة على الاقتراض الطارئ لليلة واحدة للبنوك- عند 0.30%.