"المركزي" الإماراتي يستثمر 57 مليار درهم

ارتفعت أصول البنك المركزي الإماراتي الأجنبية 20.1% خلال عام 2015 لتصل إلى 341.2 مليار درهم مع نهاية ديسمبر الماضي، وتشكل هذه الأصول 86.7% من إجمالي الأصول بالعملة المحلية والأجنبية.

وقد دفع هذا النمو في الأصول الأجنبية إلى قيام البنك المركزي بإعادة توظيف هذه الأموال بما يعزز من المركز المالي للبنك المركزي وقدرته على إدارة السياسة النقدية بشكل أفضل، ويؤمن أداء أفضل للاقتصاد الوطني وسط تباطؤ في معدل نمو الاقتصاد العالمي والهبوط الحاد في أسعار النفط والاضطرابات والتوترات في أسواق المال العالمية التي تراجعت فيها أسعار الأصول إلى مستويات مغرية للاستثمار المجدي، وهو ما دفع البنك المركزي إلى اقتناص فرص هذا التراجع، وتكثيف مشترياته من الأوراق المالية الأجنبية وتعزيز محفظته من الأوراق المالية الأجنبية المحتفظ بها لحين تاريخ الاستحقاق، خاصة خلال الربع الأخير من العام 2015، بحسب "الخليج" الإماراتية.

ووفقاً لآخر البيانات المصرفية التي أصدرها البنك المركزي مؤخراً، فقد ارتفعت محفظته من الأوراق المالية الأجنبية المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق 53.62% خلال الربع الأخير من 2015 بقيمة 57.42 مليار درهم، وذلك من 107.08 مليار درهم نهاية سبتمبر 2015 إلى 164.5 مليار درهم مع نهاىة ديسمبر 2015.