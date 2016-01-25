"البحرين المركزي" لم يتخذ قرارا بشأن بنك تابع لإيران

قالت مسؤولة بارزة في مصرف البحرين المركزي لرويترز اليوم الاثنين إن بلادها لم تتخذ قرارا بعد بشأن مصير بنك تملكه إيران ويتخذ من البحرين مقرا له.

ووضع مصرف البحرين المركزي بنك المستقبل وشركة التأمين الإيرانية - فرع الشركة في البحرين - تحت إدارته في مايو لحماية حقوق المودعين والمساهمين بحسب قوله، لكنه لم يسهب في الحديث عن الأسباب.

وأظهر الإجراء ضعف المصالح التجارية الإيرانية في منطقة الخليج في الأوقات التي تزيد فيها التوترات السياسية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان المصرف اتخذ قرارا بشأن مستقبل البنك قالت ابتسام العريض رئيس قسم السياسات الرقابية بمصرف البحرين المركزي إن بنك المستقبل ما زال تحت إدارة المصرف المركزي.

وقالت العريض على هامش مؤتمر "لم يتخذ قرارا بعد" مضيفة أنه لا يوجد إطار زمني لأي قرار.