بنك "البركة – مصر" يسجل نتائج أعمال دون التوقعات

أصدر بنك البركة مصر نتائج أعمال الربع الرابع لعام 2015، وجاءت الأرباح أقل من التوقعات، حيث انخفضت بنسبة 1% عن الربع الرابع لعام 2014 وبنسبة 18% عن الربع الثالث لعام 2015.

وجاء ذلك نتيجة ارتفاع معدل الضريبة الفعلي والمخصصات خلال الربع الرابع لعام 2015. سجل العائد على متوسط حقوق المساهمين 12.8%.

وفاقت الإيرادات جميع التوقعات بعدما سجلت ارتفاعاً بنسبة 20% عن الربع الرابع لعام 2014 وبنسبة 3% عن الربع الثالث لعام 2015 بسبب النمو القوي للأرباح من التمويل والاستثمار على أساس سنوي وربع سنوي، مما عوض الانخفاض الطفيف للأرباح من الرسوم.

كانت أبرز الإيجابيات بنتائج الربع الرابع لعام 2015 للبنك هي النمو القوي للتمويل والودائع، حيث ارتفع إجمالي التمويلات بنسبة 5% عن سبتمبر 2015 وبنسبة 11% عن ديسمبر 2014 وبلغ نمو الودائع 2% مقارنة بسبتمبر 2015 وبنسبة 35% مقارنة بديسمبر 2014.

كما تحسنت مقاييس جودة الأصول لدى البنك، حيث انخفض معدل القروض المتعثرة إلى 4.96% من 5.81% في سبتمبر 2015 وتحسنت تغطية المخصصات إلى 137% في ديسمبر 2015 من 124% في سبتمبر 2015. رغم ذلك ارتفعت تكلفة المخاطر إلى 210 نقاط أساس في الربع الرابع لعام 2015 من 162 نقطة في الربع الثالث. حافظ البنك على هيكل رأس المال، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 11.8% بينما سجل معدل كفاية رأس المال الأساسي 9.2%.

أيضاً تحسنت معدلات الكفاءة، حيث سجل معدل التكاليف نسبة إلى الأرباح 35.4% في ديسمبر 2015. بينما سجل معدل النفقات التشغيلية إلى الأصول 108 نقاط.

وحافظ البنك على هيكل رأس المال، حيث سجل معدل كفاية رأس المال 11.8%، بينما سجل معدل كفاية رأس المال الأساسي9.2%. واقترح مجلس الإدارة توزيع 0.70 جنيه للسهم عن عام 2015 (مقابل 0.56 جنيه للسهم في 2014)، مما يشير إلى عائد بنسبة 7.8%.

وتمثلت السلبيات وفقاً لنتائج أعمال البنك في هبوط الأرباح بنسبة 17.5% مقارنة بالربع الثالث لعام 2015 مسجلة 56.4 مليون جنيه في الربع الرابع لعام 2015 وبنسبة 1.2% مقارنة بالربع الرابع لعام 2014 مما قل عن توقعاتنا بنسبة 29%.

هذا بالإضافة إلى انكماش هوامش صافي التمويل في الربع الرابع لعام 2015، حيث انخفضت بنحو 40 نقطة أساس مقارنة بديسمبر 2014 وبسبتمبر 2015 مسجلة 414 نقطة أساس.