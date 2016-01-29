ساما: ارتفاع النقد الأجنبي وودائع الخارج بـ61 ملياراً

سجل النقد الأجنبي والودائع في الخارج أحد بنود الأصول الاحتياطية للسعودية، ارتفاعاً نسبته 9% خلال العام الماضي 2015، أي بزيادة تقدر بـ61.61 مليار ريال، لتصل قيمتها بنهاية العام إلى نحو 763.9 مليار ريال - كأعلى مستوى سنوي لها على الإطلاق - مقارنة بـ 702.3 مليار ريال بنهاية العام 2014.

وأفادت صحيفة "الاقتصادية" أن "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" يشكلان نحو 33% من الأصول الاحتياطية، ويعد ثاني أكبر بنود أو مكونات الأصول الاحتياطية.

وفقا لتحليل أجرته "الاقتصادية" لبيانات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد بلغت قيمة الأصول الاحتياطية للسعودية بنهاية العام 2015 نحو 2.31 تريليون ريال مقارنة بـ2.75 مليار ريال بنهاية عام 2014، مسجلة تراجعا نسبته 16%، أما أكبر بنودها "الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج" فقد بلغت قيمته 1.5 تريليون ريال بنهاية 2015 تمثل نحو 64.9% من الأصول الاحتياطية.