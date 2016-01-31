قروض الأفراد تقفز لـ337 مليار ريال في السعودية

سجلت القروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد وقروض بطاقات الائتمان من المصارف، مستوى قياسياً لتصل إلى 337.2 مليار ريال بنهاية عام 2015، مقارنة بنحو 322.7 مليار ريال في العام 2014، بنسبة ارتفاع تبلغ 4.5%.

ووفقا للتقرير لأرقام مؤسسة النقد (ساما)، فقد سجلت القروض لأغراض أخرى أعلى مستوى ووصلت إلى 254.8 مليار، في حين وصلت القروض الممنوحة لأغراض ترميم وتحسين وتأثيث العقارات إلى 37 مليار ريال.

أما القروض الممنوحة لأغراض شراء سيارات والوسائل الشخصية النقل فقد وصلت 29.3 مليار ريال، بينما وصلت قروض الأثاث والسلع المعمرة إلى 4.9 مليار ريال والتعليم إلى 637 مليون ريال والرعاية الصحية إلى 312 مليار ريال، والسياحة والسفر إلى 85 مليون ريال.

كما ارتفعت قروض بطاقات الائتمان بنهاية عام 2015 بنسبة 5.6% لتصل إلى 10.2 مليار ريال، مقارنة مع مبلغ 9.6 مليار ريال بنهاية 2014.

وبالنسبة لفترات الاستحقاق للقروض الشخصية فإن غالبيتها هي قروض للاجل الطويل وتبلغ 142.5 مليار ريال ونحو 103.2 مليار ريال في الاجل المتوسط ومبلغ 91.5 مليار ريال للاجل القصير.

ويقصد بالاجل القصير من عام واحد فأقل، اما الاجل المتوسط فهو من عام واحد الى ثلاث سنوات، والاجل الطويل هي القروض التي تزيد فترات استحقاقها عن ثلاث سنوات.

وفي مجال القروض العقارية كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي أن القروض العقارية المقدمة من المصارف للأفراد والشركات، واصلت نموها بنهاية الربع الثالث من 2015، وهي اخر البيانات المتوفرة لتصل الى 176 مليار ريال بنسبة ارتفاع تبلغ 18%.

وسجلت القروض العقارية الممنوحة للأفراد ارتفاعاً بنسبة 6.3% لتصل الى 100.2 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2015، كما ارتفعت القروض المقدمة من المصارف التجارية للشركات بنهاية الربع الثالث بنسبة 38.4%، لتبلغ 75.7 مليار ريال.