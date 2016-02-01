السعودية سحبت 251 مليار ريال من الاحتياطي العام في 2015

سحبت المملكة السعودية خلال العام 2015 نحو 251 مليار ريال من الاحتياطي العام، لينخفض إلى 654 مليار ريال، مقارنة بنحو 905 مليارات ريال بنهاية 2014.

واستقر الاحتياطي العام للدولة خلال شهر ديسمبر 2015 عند 653.9 مليار ريال، بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض".

ووفقاً للبيانات الإحصائية لمؤسسة النقد العربي السعودي، فقد تم أكبر سحب في فبراير 2015 وبلغ نحو 100 مليار ريال.

وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

وأظهرت البيانات الصادرة مؤخراً ارتفاع الحساب الجاري للدولة خلال شهر ديسمبر الماضي إلى حوالي 71 مليار ريال، بارتفاع قدره 30.9 مليار ريال، وذلك مقارنة بنوفمبر 2015.