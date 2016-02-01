هيئة السوق توافق على زيادة رأسمال "البلاد" لـ6 مليارات

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب بنك البلاد زيادة رأسماله من 5 مليارات ريال إلى 6 مليارات ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.



وحسب بيان الهيئة سوف تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 468 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة" ومبلغ 532 مليون ريال من بند "الاحتياطي النظامي"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 500 مليون سهم إلى 600 مليون سهم، بزيادة قدرها 100 مليون سهم.

ويهدف البنك من رفع رأس المال إلى تعزيز موارده.