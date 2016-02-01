أرباح "الخليج الأول" 6 مليارات درهم توزع نقداً

حقق "بنك الخليج الأول" أرباحاً صافية بلغت 6.01 مليارات درهم خلال العام 2015 بنمو 6%، ليحقق البنك بذلك ارتفاعاً متواصلاً في ربحيته للعام الـ16 على التوالي.

وقالت صحيفة "الخليج" إن العائد على السهم خلال 2015 وصل إلى 1.32 درهم بارتفاع نسبته 8% مقارنة بـ1.22 درهم خلال العام 2014، كما ارتفعت أرباح البنك للربع الرابع من 2015 بنسبة 11% إلى 1.7 مليار درهم.

وأوصى مجلس إدارة "بنك الخليج الأول" بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 100% من رأس المال (أي ما قيمته 1 درهم لكل سهم) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، بحسب الصحيفة.

ويبلغ إجمالي هذه التوزيعات النقدية 4.5 مليار درهم مقارنة بـ3.9 مليار درهم تم توزيعها عن العام 2014. وتخضع هذه التوزيعات المقترحة للموافقة النهائية للمصرف المركزي، وموافقة الجمعية العمومية السنوية العادية للمساهمين، التي من المقترح أن تعقد في 24 فبراير 2016 بأبوظبي.

وحافظ البنك على معدل مرتفع لكفاية رأس المال بعد التوزيعات المقترحة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.5%، ونسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 16.3%.

وبلغ إجمالي الأصول 227.5 مليار درهم بارتفاع 7%، وصافي القروض والسلفيات 149.8 مليار درهم بارتفاع 7%، وودائع العملاء 142.5 مليار درهم بارتفاع 1%.

وبلغ مجموع الإيرادات للعام 2015 حوالي 9.43 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بالعام 2014، وبلغت نسبة الإيرادات من غير الفوائد 32% من إجمالي الإيرادات للعام 2015 .

وحقق البنك مستوى قوياً من الربحية يتمثل في بلوغ نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 17.1%، والعائد على متوسط الأصول 2.7%.