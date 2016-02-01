HSBC يتقشف ويجمد الأجور والتعيينات بـ2016 لخفض التكاليف

قال مصدران مطلعان لرويترز إن بنك إتش.إس.بي.سي، أكبر مصرف في أوروبا، سيجمد التعيينات والأجور في جميع فروعه على مستوى العالم في 2016.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن موظفي البنك تلقوا رسالة عبر البريد الإلكتروني يوم الجمعة، تضمنت تفاصيل أحدث إجراءات لخفض التكاليف.

وشأنه شأن العديد من البنوك العالمية يسعى بنك HSBC لخفض التكاليف من أجل تعزيز الربحية والعائد للمساهمين، وينفذ خططا لتخفيض التكاليف السنوية بما يصل إلى خمسة مليارات دولار بحلول 2017.

وقال أكبر مصرف في أوروبا في يونيو، إنه يخطط لإلغاء 20% من الوظائف وتقليص بنك الاستثمار التابع له بمقدار الثلث في رد فعل على تباطؤ النمو الاقتصادي وتشديد اللوائح العالمية فيما يتعلق بمخاطر الميزانية العمومية للبنوك.

وقالت متحدثة باسم إتش.إس.بي.سي لرويترز "كما هو موضح في تحديثنا الدوري للمستثمرين فإننا نستهدف تخفيضات كبيرة في التكلفة بنهاية 2017"، مؤكدة محتوى الرسالة التي جرى إرسالها للموظفين عبر البريد الإلكتروني.

وفي أكتوبر، جرى تخفيض أجور موظفي البنك غير الأساسيين في وحدة الخدمات الاستثمارية في لندن بنسبة 10%، ضمن مساعي البنك لتقليص التكاليف، بحسب ما قاله مصدر على دراية بالموضوع وقتها لرويترز.

وتأتي أخبار تجميد الأجور والتعيينات بعد أسبوع مهم للبنك عقب اجتماع مجلس إدارته الأسبوع الماضي لبحث نقل مقره الرئيسي إلى هونغ كونغ والتركيز على استراتيجية المصرف.