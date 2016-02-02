أرباح UBS الفصلية ترتفع 11% إلى 932 مليون دولار

ساهمت مكاسب ضريبية في دعم أرباح مجموعة UBS للربع الرابع من العام الماضي، حيث ارتفعت 11% إلى 949 مليون فرنك أو 932 مليون دولار متفوقة على التوقعات.

ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من هبوط الأرباح قبل احتساب الضرائب لوحدتي إدارة الثروات والاستثمار البنكي.

وقد أوصى البنك السويسري بتوزيع أرباح نقدية بواقع 85 سنتيماً للسهم، ما يمثل ارتفاعا عن توزيعات العام الذي سبقه البالغة 75 سنتيماً للسهم.

يشار إلى أن UBS وتعهد بتوزيع نصف أرباحه طالما بقيت نسبة الشق الأول من رأس المال أعلى من 13%، وهذه النسبة وصلت إلى 14.5% بنهاية ديسمبر الماضي.