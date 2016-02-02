جدوى: انخفاض الودائع لدى البنوك السعودية في ديسمبر

أظهر التقرير الأخير لجدوى للاستثمار، تراجع الودائع لدى البنوك السعودية في شهر ديسمبر المنصرم، وذلك نتيجة انخفاض الودائع الحكومية 3.9 مليار ريال، وتراجع ودائع القطاع الخاص بأكثر من 17 مليار ريال.

وأدى هذا التراجع في الودائع بحسب جدوى، إلى ارتفاع نسبة "القروض إلى الودائع" أو loans to deposit ratio إلى أعلى مستوى في سبع سنوات.

وقال التقرير إن انخفاض الودائع الحكومية قد يكون نتيجة السحوبات من قبل المؤسسات شبه الحكومية للاكتتاب في الإصدارات الأخيرة للسندات.

أما تراجع ودائع القطاع الخاص، فقد أرجعه تقرير جدوى إلى زيادة حالة الغموض وعدم اليقين.