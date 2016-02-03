"باركليز" يستغني عن 150 موظفا في الشرق الأوسط

قال مصدر مطلع اليوم الأربعاء إن بنك باركليز قرر تسريح قرابة 150 موظفا في وحدته للخدمات المصرفية للشركات في دبي، وذلك في إطار إعادة هيكلة أنشطته بالإمارة.



وأضاف المصدر أن البنك سيغلق مكتبه في مجمع إعمار سكوير في دبي وسينقل بعض العاملين إلى فرعه في مركز دبي المالي العالمي.



ويجري باركليز مراجعة لأعماله على مستوى العالم منذ تعيين جيس ستالي رئيسا تنفيذيا له في ديسمبر 2015.



وقال متحدث باسم باركليز إن البنك يعمل على نقل أنشطته المصرفية للشركات في الشرق الأوسط إلى مواقع دولية مثل الولايات المتحدة وكذلك إلى شركة إدارة الثروات والاستثمارات وبنك الاستثمار الإقليمي التابعين له.



وأضاف "نتبنى نظام تشغيل يحسن قدراتنا العالمية ومواطن التميز."



وكانت وكالة بلومبرغ قد نشرت نبأ خفض الوظائف في باركليز في وقت سابق اليوم الأربعاء.