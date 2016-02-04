بنك مصر: وفرنا مع البنك الأهلي 5 مليارات دولار للواردات

قال رئيس بنك مصر محمد الإتربي في مقابلة مع قناة "العربية"، إن بنكي "الأهلي" و"مصر" وفرا أكثر من 5 مليارات دولار على مدى الأشهر الثلاثة الماضية لتغطية الواردات.

وتوقع "الإتربي" الحصول على قرض بـ100 مليون دولار من الصين لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الشهر الجاري.

وأكد الإتربي مواصلة سعي البنك للحصول على تسهيلات بالعملة الأجنبية بهدف تلبية حاجات المستثمرين لتمويل المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية في مصر.

وبلغ إجمالي واردات مصر في 2015 نحو 80 مليار دولار. وتكافح مصر لتمويل واردات أساسية مثل الأغذية والوقود منذ 2011.

كان محافظ البنك المركزي طارق عامر قال في نهاية ديسمبر إن المركزي قدم مع المصارف المحلية 8.3 مليار دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب خلال الفترة القصيرة الماضية.

ويعطي البنك المركزي الأولوية لاستيراد السلع الأساسية، وسعى خلال الشهور الماضية لتوفير العملة الصعبة بهدف الإفراج عن سلع كانت محتجزة في الموانئ بسبب أزمة الدولار التي تعوق الواردات.

وبلغ عجز الميزان التجاري لمصر نحو 10 مليارات دولار في الربع الأول من السنة المالية 2015-2016 التي بدأت في الأول من يوليو.

وفرضت مصر قيودا جديدة في الشهرين الأخيرين للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التى يستغلها بعض المستوردين للتهرب من الرسوم وسعيا لحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.