أرباح 4 بنوك في دبي تفوق 14 مليار درهم

بلغ صافي الأرباح المجمعة لأربعة بنوك رئيسة في دبي 14,371 مليار درهم في نهاية السنة المالية 2015، وذلك بنمو نسبته 24.4% بالمقارنة مع نفس الفترة من 2014، التي وصل صافي أرباح البنوك الأربعة خلالها إلى 11,546 مليار درهم، بحسب صحيفة "البيان".

وارتفع صافي الربح في الإمارات دبي الوطني بنسبة 39% ليصل إلى 7.1 مليار درهم. وقد سمحت هذه النتائج المتميزة لمجلس الإدارة أن يوصي بزيادة الأرباح النقدية المقترح توزيعها للعام 2015 إلى 40 فلساً من 35 فلساً للسهم الواحد.

كما ارتفع صافي أرباح بنك دبي الإسلامي بنسبة 37% ليبلغ 3.839 مليار درهم، مقارنة بـ2.804 مليار درهم في العام 2014. وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 45%، خاضعة لموافقة البنك المركزي والجمعية العمومية السنوية.

وسجل بنك المشرق أرباحاً صافية بلغت 2.4 مليار درهم في العام 2015، في حين نمت إجمالي الأصول في البنك بنسبة 8.8% خلال السنة لتصل إلى 115.2 مليار درهم.

في المقابل، انخفضت الأرباح الصافية لبنك دبي التجاري في العام 2015 بنسبة 11.3% لتصل إلى 1.06 مليار درهم مقارنة بـ1.20 مليار درهم للعام السابق.