مصرف أبوظبي الإسلامي يتم إصدار صكوك بـ400 مليون درهم

قال مصرف أبوظبي الإسلامي إنه أتم صكوك بقيمة 400 مليون درهم إماراتي لصالح شركة "محبي لوجستكس"، إحدى الشركات المتكاملة في مجال إدارة سلاسل التوريد في الشرق الأوسط.

وتمثل هذه الصفقة أول إصدار للصكوك تقوم به الشركة وفق مبدأ الاستصناع/ الإجارة، علماً أنه سيتم توظيف عائدات الإصدار في بناء وتطوير مركز المستودعات والخدمات اللوجيستية الجديد التابع لشركة "محبي" في "دبي الجنوب".

ومن المخطط أن توسع نطاق خدماتها لتشمل شركات عالمية كبرى، مثل "نستله". وستبلغ السعة التخزينية للمنشأة الجديدة 180 ألف منصة نقالة ومساحتها 206 آلاف متر مربع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "محبي" محمد محبي، "سيمكننا إصدار الصكوك من زيادة قدراتنا التخزينية واللوجستية الحالية بأكثر من الضعف. ويؤكد الإقبال القوي على هذا الإصدار الثقة الكبيرة في خطط النمو الطموحة والآفاق الإقليمية الواعدة لشركتنا".