رصيد بنوك السعودية من سندات الحكومة الأعلى في 7 سنوات

رفعت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية إلى أعلى مستوياته خلال 7 سنوات أي من العام 2009 حتى العام 2015، ليبلغ 86.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي.

ووفقا لتقرير صحيفة "الاقتصادية"، فقد زادت المصارف حيازتها من السندات الحكومية بأعلى قيمة سنوية على الإطلاق، أي بنحو 33 مليار ريال، حيث كان رصيدها من السندات بنهاية 2014 يبلغ 53.1 مليار ريال.

وتُعد نسبة الزيادة في رصيد المصارف من السندات الحكومية خلال العام الماضي أيضاً، الأعلى على الإطلاق في تاريخها، بعد أن رفعت حيازتها من السندات بنسبة 62% خلال 2015 مقارنة بالعام 2014.

وارتفع الدين العام للسعودية إلى 142 مليار ريال في 2015، بعد إصدار سندات حكومية بـ98 مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المحلية.

وعادت السعودية العام الماضي لسوق السندات للمرة الأولى منذ العام 2007، بعد التراجع الحاد في أسعار النفط، حيث بلغ متوسط أسعاره نحو 50 دولاراً، مقابل نحو 100 دولارا في 2014.

وتنوي السعودية إصدار مزيد من السندات خلال العام الجاري، بعضها محلي وبعضها الآخر خارجي حتى لا تضغط على المصارف المحلية.

وأظهر تحليل "الاقتصادية" رفع المصارف السعودية لرصيدها من السندات الحكومية بنحو 6 مليارات ريال خلال ديسمبر الماضي، لتبلغ 86.2 مليار ريال، مقابل 80.2 مليار ريال في نوفمبر من العام نفسه.