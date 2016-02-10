إنفستكورب: نستهدف زيادة الأصول المدارة لـ25 مليار دولار

قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ"إنفستكورب" محمد العارضي في مقابلة مع قناة "العربية" إن أرباح الشركة نمت 12% في النصف المالي الأول إلى 51 مليون دولار، لافتاً إلى الشركة تستهدف زيادة الأصول إلى 25 مليار دولار في 7 سنوات بعدما زادت قيمة أصولها 100 مليون دولار مؤخراً.

وحققت "إنفستكورب" نمواً غير عضوي للمرة الأولى بالإستحواذ على صناديق الإستثمار التابعة لشركة " ساريس أدفايسورز" مما أضاف 810 مليون دولار تمثل في السوق الخاصة بالشركة وفراً مداراً على أساس إستشاري

هذه الخطوة تأتي ، بحسب العارضي، ضمن سياسة النمو الجديدة التي تنتهجها "إنفستكورب" والقائمة على التوسع عضوياً وغير عضوياً على حد سواء في نطاق عملها عبر الإستحواذ على شركات إضافية .

ولفت إلى أن ثقة المستثمرين في نماذج أعمال الشركة ، دفع إلى زيادة الإستثمارات بزخم إذ بلغت مجموع الأموال المستثمرة 482 مليون دولار.

يشار إلى أن "إنفستكورب"استحوذت قبل بضعة أيام على حصة أقلية في شركة بن داود القابضة التي تُشغّل أربعين سوبرماركت في السعودية، كما إستحوذت أيضاً على أسهم شركة شركة secure link في قطاع الحماية المعلوماتية.