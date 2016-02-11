ارتفاع سحوبات الصرف الآلي بالسعودية إلى 435 مليار ريال

أكد تقرير إحصائي ارتفاع قيم خدمات الصرف الآلي في المصارف السعودية إلى أكثر من 434,9 مليار ريال في نهاية العام 2015 مقارنة بـ363,6 مليار ريال.، محققةً نمواً تراكمياً في حجم سحوباتها بمعدل 19,5%.

وسجلت قيمة مبيعات شبكة نقاط البيع لعام 2015، نمواً ملحوظاً، تجاوزت نسبته 12,5% عن العام السابق، لتصل إلى 191 مليار ريال مقابل 170 مليار ريال، جاءت من خلال تنفيذ ما مجموعه 443 مليون عملية مقارنة مع 362,5 مليون عملية في عام 2014، وبارتفاع قدره 22,2%، بحسب ما ورد في جريدة "اليوم".

وأوضحت النشرة الإحصائية السنوية الختامية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لعام 2015، أن الزيادة المحققة في حجم سحوبات وعمليات شبكة الصرف الآلي قد تزامنت مع توسع متنامٍ في عدد أجهزة الشبكة بإضافة 2,506 أجهزة جديدة ليرتفع بذلك حجم الشبكة إلى 17,217 جهازاً مقارنة مع 14,711 جهازاً في 2014 وبزيادة نسبتها 17%، فيما بلغ عدد البطاقات البنكية المصدّرة من قبل البنوك السعودية في نهاية ديسمبر الماضي 22,459,280 بطاقة مقابل 20,550,270 بطاقة في ديسمبر 2014، وبارتفاع مقداره 9%.

واعتبرت مصادر مصرفية أن هذه المؤشرات تعكس حجم الإقبال المتنامي على قنوات الدفع الإلكتروني والثقة المطردة بفاعليتها وكفاءتها العالية بتنفيذ العمليات الشرائية.