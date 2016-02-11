"مالية" فرنسا ترفض تمييز بنوك بريطانيا في حزمة الإصلاح

رفض وزير المالية الفرنسي، ميشيل سابان، أن تتلقى البنوك البريطانية أي معاملة خاصة بموجب حزمة إصلاحات مقترحة في الاتحاد الأوروبي تهدف إلى إبقاء بريطانيا في الاتحاد، بعدما حذرت بنوك فرنسية من أن المقترحات غير عادلة.

وأبلغ سابان أعضاء اللجنة المالية بالبرلمان وجود حال من الغموض يكتنف هذه المقترحات تدفع للاعتقاد بوجود اختلاف في المعاملة بين لندن والدول الأخرى.

بدوره، قال فريدريك اوديا، رئيس اتحاد البنوك الفرنسية والرئيس التنفيذي لبنك سوسيتيه جنرال، في خطاب إلى الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، إن حزمة الإصلاحات تثير مشكلات كبيرة.

واقترح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك حزمة إصلاحات سيقرها قادة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق هذا الشهر، أملاً في حث البريطانيين على التصويت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء مرتقب.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، يجري حالياً مفاوضات مكثفة بشأن تغيير شروط عضوية بلاده في الاتحاد قبل اجتماع قمة زعماء أوروبا المقرر انعقاده في 18 و19 فبراير الجاري، والاستفتاء البريطاني الذي سيبدأ في شهر يونيو القادم.