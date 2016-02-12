تسهيلات ائتمانية بـ500 مليون يورو من ألمانيا للعراق

قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الخميس، إن ألمانيا ستتيح تسهيلات ائتمانية قيمتها 500 مليون يورو (566 مليون دولار)، للعراق لمساعدته على التغلب على التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية.

وصرحت ميركل خلال مؤتمر صحافي مشترك، عقب محادثات مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي: "ألمانيا مستعدة لبذل ما في وسعها لجلب الاستقرار إلى العراق، في ضوء التحديات الأمنية والاقتصادية الكبيرة"، مشيرة إلى تأثير أسعار النفط المنخفضة على ميزانية العراق.

وتتعرض ميركل لضغوط داخلية كبيرة لبذل المزيد من أجل معالجة أزمة اللاجئين، حيث استقبلت ألمانيا 1.1 مليون شخص منهم عشرات الآلاف من العراقيين، على مدى العام المنصرم، هربا من الحروب والفقر.

وقالت المستشارة إن ألمانيا لم تخصص المبلغ لأغراض محددة، لكنها أضافت أن العراق بحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب لإعطاء المواطنين الأمل، وتشجيعهم على البقاء في البلد، بحسب وكالة "رويترز".

وإلى جانب تراجع أسعار النفط، يحارب العراق تنظيم "داعش" الذي يسيطر على مساحات من أراضيه في الشمال والغرب.

ويواجه العراق الذي يعتمد دخله اعتمادا شبه كامل على مبيعات النفط، صعوبات في سداد فواتيره. وتتوقع ميزانية 2016 عجزا قدره 24 تريليون دينار عراقي (20.45 مليار دولار)، ستموله بدرجة كبيرة مساعدات من منظمات دولية مثل البنك الدولي.

ومن المتوقع أن يحتاج العراق إلى مئات الملايين من الدولارات لإصلاح البنية التحتية في المدن المستعادة من "داعش" بمساعدة من ضربات جوية يشنها تحالف تقوده الولايات المتحدة، ويضم ألمانيا بين أعضائه.