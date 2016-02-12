مصر.. أرباح "التجاري الدولي" تقفز إلى 1.1 مليار جنيه

حقق البنك التجاري الدولي – مصر، نتائج أعمال قوية عن الربع الرابع للعام 2015، حيث تجاوزت الأرباح والإيرادات جميع التوقعات، بسبب نجاح البنك في الحفاظ على صافي هامش فائدة قوي، واستمراره في تسجيل أعلى صافي هامش فائدة في قطاع البنوك بأكمله.

وحقق البنك أرباحاً تجاوزت نسبتها 11% مقارنة بالربع الرابع للعام 2014، مسجلة نحو 1.15 مليار جنيه، بارتفاع تخطى بنحو 7% التوقعات التي كانت تشير إلى 1.07 مليار جنيه.

وكانت أبرز العوامل الإيجابية الرئيسية في النتائج التي أعلنها البنك أمس، تعافي الرسوم والعمولات بنحو قوي وتحسن جودة الأصول.

ووفقاً لتوقعات المجموعة المالية "بلتون" القابضة، استمر البنك التجاري الدولي في تسجيل مخصصات مرتفعة جداً، حيث سجلت تكلفة المخاطرة بشكل عام 290 نقطة أساس في 2015، مقابل نحو 120 نقطة في 2014، في حين استخدم البنك المكاسب من بيع نسبة 45% من شركة التجاري الدولي للتأمين على الحياة بالكامل في تعزيز مخصصاته، حيث بلغت تغطية المخصصات 188% في ديسمبر 2015.

وكان عدم ارتفاع القروض مخيباً للآمال في النتائج، حيث لم ترتفع في الربع الرابع للعام 2015 بسبب انخفاض إقراض الشركات في الربع الثالث لنفس العام.

وكان نمو الودائع ضعيفا أيضا على أساس ربع سنوي، إلا أن ذلك كان متوقعا بعد رفع البنوك الحكومية أسعار الفائدة على شهادات الادخار.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المدرحة نحو 38.58 مليار جنيه، وبلغ السعر الحالي للسهم 33.63 جنيه، فيما القيمة العادلة للسهم عند 52.08 جنيه، ووصلت نسبة الارتفاع المتوقع إلى 54.9%، وقد أوصت "بلتوم" بشراء أسهم البنك.

ويتداول سهم البنك التجاري الدولي في الوقت الحالي بمضاعف قيمة دفترية عند 1.8 مرة للعام 2016، وهو أقل مستوى منذ العام 2013، مع عائد على متوسط حقوق المساهمين عند 26%.

وقد حافظت الهوامش على قوتها على أساس ربع سنوي، بسبب تغيرات مواتية في عائدات الإقراض وسندات الخزانة، مع استقرار تكاليف التمويل.

وسجل صافي هامش الفائدة 558 نقطة أساس للعام 2015 مقارنة بـ541 نقطة في 2014، أي أعلى صافي هامش فائدة في القطاع.

كما تحسن نمو الرسوم والعمولات بنسبة 24% عن الربع الرابع للعام 2014، وبـ32% عن الربع الثالث للعام 2015، وذلك بعد ربعي عام على التوالي من عدم النمو.

ورصد البنك مكاسب بيع حصته المقدرة بـ45% في شركة التجاري الدولي للتأمين على الحياة، للمخصصات رغم تحسن جودة الأصول.

وهبطت القروض المتعثرة لدى البنك بنسبة 10% مقارنة بسبتمبر 2015 مسجلة 2.5 مليار جنيه. ومع ذلك، سجل البنك التجاري الدولي مخصصات خسائر قروض بنحو 562 مليون جنيه مقابل 122 مليون جنيه في ديسمبر 2014، و472 مليون جنيه في سبتمبر 2015. وارتفعت تغطية المخصصات إلى 188% من 155% في سبتمبر 2015.

وتراجعت الكفاءة بنحو طفيف في الربع الرابع للعام 2015، فيما ارتفع معدل التكاليف إلى الأرباح لدى البنك إلى 22.7% في الربع الرابع للعام 2015، بينما سجل معدل التكاليف التشغيلية إلى الأصول 160 نقطة أساس، مرتفعا من 118 نقطة في سبتمبر 2015.

ولم تتغير محفظة قروض البنك التجاري الدولي مقارنة بسبتمبر 2015، مسجلة 62.6 مليار جنيه في ديسمبر 2015، بارتفاع 17.8% عن ديسمبر 2014 وبأقل من التوقعات بارتفاع نسبته 25% عن ديسمبر 2014.

وكان نمو الودائع ضعيفا في ديسمبر 2015، حيث ارتفعت بنسبة 0.6% فقط عن سبتمبر 2015 (وبنسبة 27.3% عن ديسمبر 2014) مسجلة 155.2 مليار جنيه. وتراجعت مساهمة ودائع الحسابات الجارية والادخارية في إجمالي الودائع إلى 48.1% مقارنة بـ48.9% في سبتمبر 2015. كما بلغ معدل القروض إلى الودائع 40.3% في ديسمبر 2015.

وانخفض هيكل رأس المال بشكل ملحوظ، لكنه لا يزال أعلى من الحد الأدنى الذي يفرضه البنك المركزي المصري، حيث استقر معدل كفاية رأس المال عند 12.7% في ديسمبر 2015، منخفضا من 14% في سبتمبر 2015. وسجل معدل كفاية رأس المال الأساسي 11.7% مقابل 13.0% في سبتمبر 2015.