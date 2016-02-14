150 مليار دولار حجم عمليات سرية لبنوك الصين في 2015

قالت وسائل الإعلام الرسمية في الصين، نقلا عن هيئة تنظيم سوق الصرف الأجنبي إن البنوك السرية في الصين أجرت معاملات تجاوز حجمها تريليون يوان، ما يعادل 152 مليار دولار، العام الماضي وإن الحكومة ستعزز جهود مكافحة هذه المشكلة العام الجاري.

وأدى التباطؤ الاقتصادي وتقلب السوق في الصين إلى موجة من تدفق رؤوس الأموال وصلت إلى مئات المليارات من الدولارات إلى خارج البلاد هذا العام، مما أثار قلقاً بشأن آلية إدارة سوق الصرف الأجنبي في الصين.

وقال تشانغ شينغ هوي رئيس قسم التفتيش في إدارة الصرف الأجنبي الحكومية لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن إدارته شاركت في العام الماضي في ضبط أكثر من 60 بنكا سريا يشتبه بقيامها بمعاملات زادت عن تريليون يوان.

وفي العام الماضي ضبطت الشرطة والبنك المركزي وهيئة تنظيم سوق الصرف الأجنبي أكبر قضية لبنوك سرية في الصين اشتملت على معاملات بلغ مجملها 64 مليار دولار.