تراجع أرباح "الأهلي المتحد الكويتي" بـ55%

تراجعت أرباح "البنك الأهلي المتحد" في الكويت بـ55% في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع الربع المقابل من عام 2014، لتسجل 3 ملايين و 700 ألف دينار تعادل حوالي 13 مليون دولار.

أما على مدار العام الماضي بأكمله، فقد انخفضت الأرباح بـ9% إلى 43 مليون دينار.

وأوضح البنك أنه قام بتجنيب مخصصات خلال العام الماضي بقيمة 8 ملايين دينار، إضافة إلى المخصصات الاحترازية الأخرى تحوطاً لتقلبات الأسواق.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5%، إضافة إلى أسهم منحة بنسبة 10% عن العام الماضي.

يذكر أن "البنك الأهلي المتحد الكويتي" مملوك بنسبة 67% للبنك "الأهلي المتحد البحريني".