344 مليار ريال قروض الصناديق السعودية في 9 أشهر

بلغ حجم قروض مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة في السعودية، 344٫6 مليار ريال، بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2015، حيث لم تتأثر تمويلات هذه المؤسسات بما يشهده العالم من تزحزح في الأوضاع الاقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط.

ووفقا لتقرير صحيفة "الاقتصادية"، فقد وصلت قيمة القروض إلى 344.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 301.1 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام 2014، مسجلة نمواً نسبته 14% يعادل 43.5 مليار ريال.

فيما سجلت نموا نسبته 2% ما يعادل 6.31 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام 2015، التي بلغت خلالها 338.3 مليار ريال.

وتقسم مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة إلى خمسة صناديق، هي صندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، والبنك السعودي للتسليف والادخار.

واستحوذ "صندوق التنمية العقارية" على أعلى نسبة من إجمالي قيمة القروض القائمة للمؤسسات كافة، بنهاية الربع الثالث من العام 2015، حيث شكلت قروضه نحو 42.3%.

وبلغت قيمة القروض القائمة للصندوق 145.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2015، مقارنة بـ 124.69 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام 2014، بنمو 17% ما يعادل 21.22 مليار ريال.

وجاء "صندوق الاستثمارات العامة" في المرتبة الثانية، حيث شكلت قروضه القائمة بنهاية الربع الثالث من 2015، نحو 29.4% من إجمالي قروض مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة، بقيمة بلغت نحو 101.24 مليار ريال مقارنة بنحو 87.16 مليار ريال، بنسبة نمو 16% تعادل 14.08 مليار ريال.

بينما جاء ثالثاً "البنك السعودي للتسليف والادخار" الذي شكلت قروضه القائمة بنهاية الربع الثالث من 2015، نحو 12% من إجمالي قيمة القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية.