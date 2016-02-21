الريال اليمني يتهاوى إلى أدنى مستوياته أمام الدولار

قال تجار ومتعاملون بشركات صرافة في صنعاء وعدن، اليوم الأحد، إن الريال سجل أدنى مستوى له على الإطلاق، وتراجع بشكل كبير أمام الدولار والعملات الأجنبية في سوق الصرف المحلية عقب قرار البنك المركزي اليمني وقف ضمانات واردات السكر والأرز للتجار والشركات.

وأخطر البنك المركزي اليمني التجار والبنوك المحلية يوم الجمعة أنه لن يقدم بعد الآن خطوط ائتمان بسعر الصرف الرسمي لاستيراد السكر والأرز.

وكان البنك المركزي حتى بداية فبراير يغطي جميع احتياجات البلاد من واردات الدواء والقمح والأرز والسكر والحليب بسعر الصرف الرسمي البالغ 215 ريالا للدولار.

وفي ضوء هذا القرار تقتصر خطوط الائتمان على القمح والدواء فقط.

وقالت مصادر مصرفية ومتعاملون بشركات صرافة، إن سعر العملة المحلية في السوق الحرة انخفض بشكل غير مسبوق إلى 270 ريالا للدولار في صنعاء اليوم من 256 ريالا وإلى 267 ريالا في عدن.

ويقول خبراء اقتصاد ومال محليون إنه رغم الإجراءات السريعة التي اتخذها البنك المركزي من أجل دعم العملة المحلية وتحسبا لانهيارها في أكتوبر ونوفمبر فإن قراره الأخير بوقف الضمانات قد يهدد بانهيار العملة.

وقالوا إن القرار يشير إلى صعوبات في تغطية الواردات بسعر الصرف الرسمي.