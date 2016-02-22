HSBC يخسر 858 مليون دولار قبل احتساب الضرائب

مني بنك "إتش اس بي سي"، وهو أكبر بنك في أوروبا، بخسائر قبل احتساب الضرائب قدرها 858 مليون دولار بالربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع أرباح بلغت مليارا و730 مليون دولار بالربع الأخير من 2014.

وجاءت هذه الخسائر عكس توقعات المحللين الذين توقعوا أن يحقق "إتش اس بي سي" أرباحا تقارب ملياري دولار بالربع الأخير.

وقد جاءت الخسائر بسبب تراجع الدخل من الإقراض، وارتفاع المخصصات للديون المتعثرة، حيث ارتفعت المخصصات للديون المتعثرة والمشكوك بتحصيلها بـ32% بالربع الأخير من 2015 إلى مليار و640 مليون دولار - معظمها متعلقة بقطاع النفط والغاز. بذلك ارتفعت المخصصات السنوية إلى ثلاثة مليارات و700 مليون دولار، وهو ما تجاوز توقعات المحللين التي كانت عند ثلاثة مليارات دولار.