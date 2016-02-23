تمويل 3 آلاف مشروع سعودي صغير بـ 56 مليون ريال

قال البنك السعودي للتسليف والادخار، إن عدد المشاريع الممولة بلغ حتى الآن 3662 مشروعاً وبقيمة إجمالية تصل إلى 56.772.000 ريال، موضحاُ أن البنك ما زال يستقطب جهات راعية من مختلف المناطق لاستهداف أكبر شريحة ممكنة، وفقاً لما نقلته صحيفة "الجزيرة".

وأكد البنك السعودي للتسليف والادخار، أنه يتعامل مع الجمعيات الخيرية كجهات راعية لبرنامج الأسر المنتجة، إذ تقوم الجمعية بطلب الانضمام للبنك كجهة راعية ومن ثم يتم تصنيفها واعتمادها حسب اللائحة والإجراءات المتبعة، ومنها أن تقوم الجهة الراعية بتقديم مجموعة خدمات مالية وغير مالية للمشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة التي تكفي لبدء المشروع وتنميته.

وعن آلية التمويل المتبعة من قبل البنك للجهات الراعية، أشار إلى أنها تتم عبر تخصيص محفظة مالية لكل جمعية لديها الرغبة والقدرة على خدمة المشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة، ويتم إيداع المبلغ المحدد بالاتفاقية في الحساب البنكي المعتمد للجهة عبر دفعات مجدولة وكذلك تقوم الجمعيات بعد استلامها للمحفظة المالية باصدار الشيكات باسم المستفيدة ويسلم لها.

وذكر أن الجمعية تتابع وبشكل دوري المشاريع الممولة من طرفها، ويقوم البنك بالتدقيق وعمل زيارات ميدانية غير مجدولة للتأكد من وضع المشاريع بالتنسيق مع الجهات الراعية والمتعاونة.