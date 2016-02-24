JPMorgan يعزز مخصصاته لخسائر القروض بـ500 مليون دولار

أكد بنك JPMorgan Chase أنه سيعزز مخصصاته للخسائر المتوقعة نتيجة قروض قطاعي الطاقة والتعدين، بنحو 600 مليون دولار.

ويعتزم البنك تخصيص 500 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام لتغطية الخسائر المتوقعة نتيجة قروض قطاع الطاقة الرديئة، ليصبح إجمالي المبلغ التي جنبه لتغطية خسائر هذا القطاع مليار وثلاثمئة مليون دولار.

وسيجنب البنك نحو 100 مليون دولار لتغطية خسائر قروض قطاع التعدين ليصبح إجمالي المبلغ الذي خصصه في هذا القطاع 350 مليون دولار.

وأضاف JPMorgan Chase أنه قد يضيف مليارا ونصف المليار دولار إلى مخصصاته في حال تراجعت أسعار النفط إلى نحو 25 دولاراً للبرميل وبقيت عند ذلك المستوى لمدة عام ونصف.

