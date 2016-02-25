موديز تحذر من تنامي المخاطر الائتمانية بالقطاع المصرفي

حذرت وكالة موديز من تصاعد المخاطر الائتمانية التي يواجهها القطاع المصرفي عالمياً، مع استمرار تراجع أسعار النفط.

وأوضح تقرير موديز أن المخاطر ستنتقل إلى القطاع المصرفي في الدول غير النفطية، من خلال تعرض محافظها الاستثمارية بصورة مباشرة وغير مباشرة لأصول منخفضة الجودة.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض جودة الأصول قد يحدث نتيجة تعثر القروض الممنوحة للشركات، بالإضافة إلى أنشطة أسواق المال مما سيؤثر على الموقف الائتماني للبنوك.

وحذر التقرير من أن الدعم الحكومي للقطاع المصرفي في الدول النفطية قد يتأثر مع استمرار انخفاض أسعار النفط والذي سيؤثر بدوره على موازنات الدول على المدى المتوسط.

