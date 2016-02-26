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أردوغان يدعو لرفع حصة البنوك الإسلامية بتركيا إلى 25%

المصدر: إسطنبول - رويترز
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستقدم كل الدعم الممكن للنظام المالي الإسلامي المحلي، داعياً إلى زيادة حصة البنوك الإسلامية إلى 25% من إجمالي القطاع.

وجدد أردوغان في كلمة أثناء حفل إطلاق بنك إسلامي في اسطنبول، انتقاده لأسعار الفائدة المرتفعة "التي في خانة العشرات"، قائلا إنه ينبغي استخدام سعر الفائدة "بشكل أخلاقي" إذا كان لتركيا أن تملك اقتصاداً قوياً.

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