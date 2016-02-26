عام جديد من الخسائر المؤلمة لـ RBS بـ2.7 مليار دولار

إعلان رويال بنك أوف سكوتلاند (آر.بي.اس) الذي تدعمه الدولة، اليوم الجمعة، عن تكبد خسارة سنوية للعام الثامن على التوالي بلغت 1.97 مليار جنيه إسترليني (2.75 مليار دولار).

وتعد الخسارة أقل بنسبة 43% من خسائر البنك البالغة 3.47 مليار إسترليني في العام السابق، بحسب "رويترز".

وقال "آر.بي.إس" الذي لم يحقق ربحا منذ تدخلت الحكومة لإنقاذه إبان الأزمة المالية عام 2008، إن "تكاليف إعادة الهيكلة بلغت 2.9 مليار إسترليني". وبلغت تكاليف التقاضي 3.6 مليار إسترليني.

وكان "آر.بي.أس" لفترة وجيزة أكبر بنك في العالم من حيث الأصول، لكنه أمضى السنوات الثماني منذ إنقاذه الذي كلفه 45 مليار إسترليني في خفض التكاليف وإعادة تنظيم أعماله.

ومازال البنك مملوكا بنسبة 73% للحكومة البريطانية.