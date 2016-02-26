مصرف لبنان: لا اتصالات خليجية بشأن سحب الودائع

نفى محافظ مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، في تصريحات لوكالة "رويترز"، ما تداولته وسائل إعلامية حول إجراء السعودية ودول الخليج الأخرى اتصالات بشأن سحب ودائعها من البنك المركزي اللبناني.

وقال: "لم أسمع بأي إجراء سعودي ضد المصالح الاقتصادية للبنانيين"، معتبراً أن "البيان السعودي لم يكن ضد الشعب اللبناني".



وأشار إلى أن الليرة اللبنانية لا تواجه مخاطر، وأن سياسة مصرف لبنان هي الإبقاء على العملة مستقرة، موضحاً أن "البنك المركزي والبنوك التجارية يملكون الأدوات اللازمة لحماية استقرار الليرة".



من جهة أخرى، عبر محافظ مصرف لبنان المركزي عن أمله في أن تستعيد الحكومة اللبنانية العلاقات الطيبة مع السعودية، قائلاً إن لبنان "كان على الدوام شريكا اقتصادياً للمملكة".

يذكر أن الرياض أعلنت عن وقف تمويل الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانيين، بسبب المواقف الرسمية التي اتخذها لبنان في المحافل العربية والإقليمية في الآونة الأخيرة.