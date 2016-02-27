223 مليار درهم تحويلات عملاء البنوك في الإمارات

أظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أن قيمة تحويلات العملاء المصرفيين التي نفذت عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS) بلغت 223.25 مليار درهم في يناير 2016 مقابل 192.5 مليار درهم في يناير 2015 بارتفاع كبير بلغ مقداره 30.75 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 15.97% ومقابل 235.51 مليار درهم في ديسمبر 2015 بانخفاض شهري بلغ - 12.26 مليار درهم بنسبة 5.21%.

وأظهرت الإحصاءات بتصنيفها الجديد أن قيمة التحويلات المصرفية الخاصة بالبنوك التي نفذت عبر النظام بلغت قيمتها 545.99 مليار درهم في يناير 2016 مقابل 461.04 مليار درهم في يناير 2015 بارتفاع كبير بلغ مقداره 94.66 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 20.97% ومقابل 553.87 مليار درهم في ديسمبر 2015 بانخفاض شهري بلغ 7.89 مليارات درهم بنسبة 1.42% بحسب صحيفة البيان.

ووفقاً للإحصاءات التي أعلنها المصرف المركزي فإن التحويلات المصرفية الخاصة بالبنوك التي تمت عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية تشكل النسبة الكبرى بواقع يفوق 59% من إجمالي التحويلات الشهرية عبر النظام فيما تشكل التحويلات الخاصة بالعملاء بقية التحويلات.

وفيما يتعلق بالمتغيرات الشهرية أوضحت الإحصاءات أن قيمة تحويلات العملاء المصرفيين التي نفذت عبر النظام بلغت 192.5 مليار درهم في يناير 2015 وانخفضت إلى 186.93 مليار درهم في فبراير ثم ارتفعت في شهر مارس إلى 228.86 مليار درهم وواصلت الارتفاع في أبريل إلى 237.29 مليارات درهم وبلغت 213.49 مليار درهم في مايو وعاودت الارتفاع إلى 228.73 مليار درهم في يونيو ثم انخفضت في شهر يوليو إلى 211.55 مليار درهم وبلغت في شهر أغسطس 211.67 مليار درهم ثم بلغت في شهر سبتمبر 196.96 مليار درهم وارتفعت بقوة خلال شهر أكتوبر وبلغت قيمتها 204.32 مليارات درهم وواصلت ارتفاعها القوي وبلغت 222.81 مليار درهم بنهاية نوفمبر وقفزت مرتفعة إلى 235.51 مليار درهم في شهر ديسمبر2015.

وأظهرت الإحصاءات أن قيمة التحويلات المصرفية الخاصة بالبنوك التي نفذت عبر النظام بلغت قيمتها 461.04 مليار درهم في يناير 2015 وانخفضت إلى 451.21 مليار درهم في فبراير ثم ارتفعت في شهر مارس إلى 482.39 مليار درهم وواصلت الارتفاع في أبريل إلى 499.25 مليار درهم وقفزت إلى 526.37 مليار درهم في مايو وواصلت الارتفاع إلى 578.4 مليار درهم في يونيو ثم انخفضت في شهر يوليو إلى 575.46 مليار درهم وبلغت شهر أغسطس 593.06 مليار درهم ثم سجلت ارتفاعاً قياسياً خلال سبتمبر وبلغت قيمتها 613.15 مليار درهم وانخفضت إلى 559.17 مليار درهم في شهر أكتوبر ثم انخفضت مجددا إلى 471.56 مليار درهم في شهر نوفمبر وقفزت مرتفعة إلى 553.87 مليار درهم في شهر ديسمبر 2015.