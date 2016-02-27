757 مليار ريال قيمة الشيكات المصدرة بالسعودية

بلغت قيمة الشيكات المحررة في القطاع المصرفي السعودي، التي تشمل عمليات المقاصة المصرفية سواء من قبل (الأفراد والشركات، أو على صعيد الشيكات المصرفية المحررة من قبل المصارف فيما بينها)، 757.1 مليار ريال خلال عام 2015 بتراجع بلغت نسبته 15.6 في المئة عن مستوياتها في 2014 التي تجاوزت 897.3 مليار ريال.

ووفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد حررت الشركات والأفراد شيكات خلال العام الماضي نحو 5.7 مليون شيك بقيمة 541.6 مليار ريال، مقارنة بستة ملايين شيك بقيمة 646.4 مليار ريال في 2014، أي بنسبة تراجع في القيمة بلغت نحو 16 في المئة.

وبتقسيم قيمة الشيكات المصدرة من قبل الشركات والأفراد خلال العام الماضي، على عدد الشهور يتضح أن المتوسط الشهري لقيمة الشيكات التي تصدرها المؤسسات التجارية أو الأفراد في المملكة يبلغ 451.3 مليون ريال بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وبحسب بيانات "ساما" فإن مدينة الرياض تصدرت المدن السعودية في قيمة الشيكات المحررة خلال عام 2015 بواقع 236.1 مليار ريال، وتشكل نحو 56 في المئة من قيمة الشيكات المصدرة في عموم المملكة، تليها جدة بنحو 135.7 مليار ريال، ثم الدمام بـ86.3 مليار، فمكة المكرمة بنحو 35.2 مليار ريال، ثم المدينة المنورة بنحو 17.2 مليار ريال، فمدينة بريدة بـ14.3 مليار ريال، فـأبها بـ8.2 مليار ريال، فالطائف بنحو ثلاثة مليارات ريال وتبوك بنحو 2.3 مليار وأخيرا جازان بأقل من مليارين بقليل.

وبالعودة لشيكات المقاصة بين المصارف نفسها تشير بيانات "ساما" إلى أنها بلغت 215.5 مليار ريال في 2015، وبنسبة تراجع عن مستوياتها في 2014 بلغت 14 في المئة، حيث كانت تبلغ 250.9 مليار ريال. وبتقسيمها يتضح أن المتوسط الشهري لقيمة الشيكات المصدرة بين المصارف يبلغ 17.2 مليار ريال شهريا.

وشكلت شيكات المقاصة بين المصارف في الرياض حصة الأسد بواقع 104 مليارات ريال، تليها مصارف جدة بنحو 64.2 مليار ريال، ثم الدمام بنحو 33.1 مليار فالمدينة المنورة بنحو 9.8 مليار ثم مكة المكرمة بنحو مليار فالطائف بـ840 مليون ريال، ثم تبوك بنحو 784 مليون، فأبها بنحو 488 مليون ريال، فالمصارف في مدينة بريدة بنحو 179 مليون ريال، وأخيرا جازان بنحو 69 مليون ريال.