شهادة "بلادي" تعفي المصريين من رسوم التحويلات الخارجية

أعلنت الحكومة المصرية رسمياً اليوم، عن طرح شهادة "بلادي" الادخارية بالدولار للمصريين العاملين بالخارج.

وعقدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، ولبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، مؤتمرا صحافياً اليوم للإعلان عن إصدار شهادة "بلادي" الدولارية للمصريين العاملين في الخارج من خلال ثلاثة بنوك وطنية، هي البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة.

وقال بيان صدر عقب المؤتمر، إن البنوك الثلاثة تصدر هذه الشهادة تلبية لرغبات المصريين العاملين بالخارج في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية لخدمة اقتصاد بلدهم من خلال الاحتفاظ بها في وعاء ادخاري مميز يحافظ على تلك المدخرات وينميها.

وشهاة "بلادي" هي شهادة اسمية تصدر للأشخاص المصريين الطبيعيين المقيمين بالخارج سواء بأسمائهم أو لأبنائهم القصر ولمدة سنة واحدة أو ثلاث أو خمس سنوات، بسعر عائد مميز بفئة مئة دولار ومضاعفاتها وبدون حد أقصى، وبأسعار عائد ثابت طوال أجل الشهادة يبلغ 3.5% سنويا للشهادة مدة سنة واحدة، و4.5% للشهادة مدة ثلاث سنوات، و5.5% للشهادة مدة خمس سنوات.

ويحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء ويصرف العائد بالدولار الأميركي كل ستة أشهر، ويتم بيع الشهادة من خلال الفروع الخارجية ومكاتب التمثيل التابعة لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، وكذلك من خلال وكلائهم بالدول العربية ومراسليهم بالخارج.

كما يتم بيع الشهادة أيضا من خلال المواقع الإلكترونية للبنوك الثلاثة على شبكة الإنترنت عن طريق تحويلات بنكية من الخارج أو خصما على حسابات البطاقات الائتمانية الصادرة من بنوك خارجية.

وأكدت البنوك المشاركة في الإصدار أنه بموجب الشهادة الجديدة يتم اعفاء عملاء هذه الشهادات من تحمل أية مصروفات أو عمولات بنكية سواء على التحويلات الواردة إلى مصر أو عند إعادة تحويل عوائد الشهادات وقيمها الاستحقاقية للخارج مرة أخرى.

كما تسترد الشهادة بعد انتهاء مدتها بكامل قيمتها وبذات عملة الإصدار، ويمكن استرداد الشهادة الصادرة لمدة ثلاث سنوات بعد مرور الستة شهور الأولى على الإصدار، وكذلك يمكن استرداد الشهادة مدة خمس سنوات بعد مرور السنة الأولى على الإصدار، ولا تسترد الشهادة مدة سنة واحدة إلا بعد انتهاء أجلها.

ويضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل عوائدها وقيمها الاستردادية إلى حساب العميل في خارج مصر بالدولار الأميركي وبدون حد أقصى للتحويل.

ومن المقرر أن تقوم البنوك الثلاثة المشاركة في إصدار شهادة "بلادي" الدولارية وبالتعاون مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بإعداد حملات ترويجية داخلية وخارجية للتعريف بالشهادة ومزاياها وسبل إصدارها، كما ستقوم فروع تلك البنوك في الخارج باستقبال طلبات الشراء.