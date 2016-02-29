4.5 تريليون درهم احتياطيات مالية للإمارات

قدرت مجموعة "فرانكلين تمبلتون" الاحتياطيات المالية لدولة الإمارات بما يزيد عن 1.22 تريليون دولار (4.48 تريليون درهم)، وقالت إن هذه الاحتياطيات توازي 304% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، ما يعكس قدرة المصدات المالية في الدولة على مواجهة التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية والمتغيرات الاقتصادية العالمية، وفقاً لما نقلته صحيفة "الخليج".

وتعد الإمارات بذلك الأولى خليجياً من حيث قيمة احتياطياتها المالية، تليها السعودية باحتياطي مالي قدره 677.1 مليار دولار، أو ما يوازي 91% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة. وجاءت الكويت في المركز الثالث باحتياطيات تقدر بنحو 592 مليار دولار، أو ما يعادل 343% من الناتج المحلي، تلتها قطر باحتياطيات 256 مليار دولار (122% من الناتج المحلي) ثم عمان بـ 19 مليار دولار، فالبحرين بـ 10.5 مليار دولار.

وبحسب تقديرات مجموعة "فرانكلين تمبلتون"، لا يزيد مستوى الدين الحكومي في الإمارات عن 16% من الناتج المحلي.