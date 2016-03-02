130 مليار ريال تمويل "الأهلي السعودي" للشركات

بلغ إجمالي حجم التمويلات التي قدمها البنك الأهلي السعودي، لقطاع الشركات خلال عام 2015 حوالي 130 مليار ريال بزيادة 24% عن 2014.

جاء ذلك في بيان صحافي للبنك للإعلان عن تلقيه تكريم من مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، خلال مشاركة البنك في فعاليات منتدى جدة الاقتصادي.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي منصور الميمان إن "رعاية البنك لهذا الحدث الاقتصادي تأتي انطلاقاً من دوره الريادي في دعم الفعاليات الاقتصادية الهامة التي تٌعقد على أرض الوطن كمنتدى جدة الاقتصادي الذي نعتز بدعمه للسنة الخامسة عشرة على التوالي".

واعتبر ان التمويلات للقطاع التجاري تأتي، منسجمة مع البرامج التي يقدمها لدعم وتمويل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، إدراكاً منه لأهمية هذه الشركات في التنمية الاقتصادية وتعزيزاً للدور الريادي الذي كان ولا زال يقوم به.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي سعيد الغامدي إن منتدى جدة الاقتصادي قد حقق الريادة في تسجيل الكثير من الأولويات التي واكبت أبرز الاهتمامات المحلية، حيث يُعد منبراً دولياً يناقش الاستراتيجيات الكفيلة باستدامة الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال في المملكة عبر شراكات القطاع العام والخاص لتعزيّز جودة وكفاءة الخدمات والفرص المتاحة.

ويتصدر البنك الأهلي جميع البنوك السعودية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكان أكبر الممولين في برنامج "كفالة" إذ حافظ على الريادة في عام 2015 ليحتل بذلك حصة سوقية تقدر بـ 53%.