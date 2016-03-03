"دبي الإسلامي" يرفع رأسماله إلى قرابة 5 مليارات درهم

أقرت الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي توزيع أرباح بنسبة 45% نقداً على المساهمين عن العام 2015، بزيادة نسبتها 12.5% عن العام الماضي.

كما اعتمدت الجمعية زيادة رأسمال البنك عن طريق إصدار حقوق أولوية تبلغ 988 مليوناً و437 ألفاً و777 سهماً جديداً، وبذلك يرتفع رأسمال البنك المدفوع من 3.953 مليار درهم وبحد أقصى إلى 4.942 مليار درهم. وستطرح هذه الحقوق على دفعة واحدة أو عبر مجموعة من الإصدارات بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، بحسب صحيفة "البيان".

وأقرت الجمعية العمومية في ختام اجتماعها السنوي أيضاً بيانات البنك المالية للعام 2015، حيث بلغت الأرباح الصافية لبنك دبي الإسلامي 3.83 مليار درهم عن الاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015، بزيادة ملحوظة بلغت 37% مقارنة بأرباحه الصافية في العام 2014 والتي بلغت 2.8 مليار درهم. كما راجعت الجمعية كذلك التقرير الذي قدمته هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وأعادت تعيين شركة KPMG كمدقق خارجي للبنك.