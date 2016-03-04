المركزي الصيني يتوقع استقرار احتياطي النقد الأجنبي

قال يي جانغ، نائب محافظ البنك المركزي الصيني لصحيفة "سيكيورتيز تايمز" الرسمية، اليوم الجمعة، إن مستوى احتياطيات بلاده من النقد الأجنبي سيستقر نظراً لاستقرار توقعات اليوان.

وانخفضت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي الأكبر من نوعها في العالم، بواقع 99.5 مليار دولار في يناير إلى 3.23 تريليون دولار، بعدما سجلت انخفاضا قياسيا في الشهر السابق.

وانكمشت الاحتياطيات بمقدار 762 مليار دولار منذ منتصف 2014، وهو ما يزيد عن حجم الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا.

وأظهر استطلاع لرويترز أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين ستنخفض في فبراير، على الأرجح، للشهر الرابع على التوالي لتصل إلى 3.2 تريليون دولار.