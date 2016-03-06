نسبة القروض للودائع تتجاوز 85% بمصارف السعودية

تجاوزت نسبة القروض إلى الودائع لدى المصارف السعودية نسبة 85 في المائة، لتبلغ 86 في المائة بنهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي وذلك للمرة الأولى في 7 سنوات بحسب تحليل أرقام مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) البنك المركزي.

وارتفعت القروض إلى 1.374 تريليون ريال، فيما تراجعت الودائع إلى نحو 1.597 تريليون ريال، أي أن القروض بلغت نسبتها 86 في المائة إلى إجمالي الودائع بحسب صحيفة الاقتصادية.

وكانت النسبة قد بلغت 87 في المائة بنهاية (يناير من عام 2009، وقت أن كانت القروض نحو 739 مليار ريال، بينما الودائع نحو 846 مليار ريال).

ويأتي تجاوز نسبة القروض للودائع لدى المصارف السعودية، بعد أن قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" منتصف شباط (فبراير) الماضي، رفع الحد الأقصى للقروض إلى الودائع من 85 في المائة إلى 90 في المائة.

وبحسب الحد الأقصى الجديد تكون المصارف السعودية لديها سيولة قيمتها 62.5 مليار ريال قابلة للإقراض حاليا، حيث نسبة الـ90 في المائة من الودائع تبلغ 1.437 تريليون ريال، فيما بلغت القروض بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي نحو 1.37 تريليون ريال.

وبحسب التحليل، يأتي قرار "ساما" كمحاولة لزيادة السيولة المتاحة للإقراض في ظل تراجع الودائع لدى المصارف خلال خمسة أشهر خلال العام الماضي 2015، قبل أن تنخفض مرة أخرى بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 0.5 في المائة، لتبلغ 1.597 تريليون ريال، مقابل 1.605 تريليون بنهاية ديسمبر 2015، متراجعة بقيمة 7.8 مليار ريال.

وتتراجع ودائع المصارف بالتزامن مع مشاركة المصارف السعودية في شراء السندات الحكومية التي تطرحها الدولة منذ حزيران (يونيو) من العام الماضي، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط.