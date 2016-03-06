"اف.إي.بي" تستهدف محفظة بـ1.5 مليار دولار في مصر

قال عمر المغاوري الرئيس التنفيذي لشركة اف.إي.بي كابيتال أحدث بنوك الاستثمار العاملة في مصر إن شركته تسعى لزيادة محفظة إدارة الأصول والاستثمار المباشر إلى 1.5 مليار دولار حتى نهاية 2018 من نحو 1.2 مليار دولار حاليا، في ظل التحسن المتوقع في الاقتصاد خلال الأعوام المقبلة.

واف.إي.بي شركة متخصصة في إدارة الأصول والاستثمار المباشر بدأت العمل في عام 2011 قبل أن تستحوذ على شركة البيت الأبيض للأوراق المالية في 2015 وتغير اسمها إلى "اف.إي.بي كابيتال".

وتقدم الشركة الآن مختلف خدمات بنوك الاستثمار باستثناء نشاط السمسرة وتدير أصول بعض من كبار رجال الأعمال العرب في مصر بجانب نشاطها الرئيسي في مجال الاستثمار المباشر.

وأضاف المغاوري في مقابلة مع رويترز في مكتبه بالقاهرة "حجم إدارة الأصول والاستثمار المباشر لدينا الآن حوالي 1.2 مليار دولار ونستهدف زيادته إلى 1.5 مليار دولار بنهاية 2018. نركز منذ العام الماضي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسنواصل التركيز عليها حتى 2018." وتسعى اف.إي.بي كابيتال لقيد ثلاث شركات جديدة في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 2016.

وقال المغاوري البالغ من العمر 40 عاما "نشاطنا الأساسي هو إدارة الأصول والاستثمار المباشر. نستثمر في شركات من 3 إلى 5 سنوات ونقوم بإعادة هيكلتها ثم نتخارج منها بعائد.



"نبحث عن النمو والاستثمار المباشر في قطاعات لا تتأثر سريعا بظروف الاقتصاد. نفضل العمل على الكيانات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة والتي تحتاج إلى إعادة هيكلة.