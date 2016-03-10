بنوك حكومية تشارك "المركزي" في ضرب تجار العملة بمصر

انضمت البنوك المصرية الحكومية للبنك المركزي المصري في خطة مواجهة تجار العملة والقضاء على السوق السوداء للدولار.

وقبل أيام، أعلنت ثلاثة بنوك تابعة للحكومة عن إصدار شهادة "بلادي" الدولارية التي تستهدف المصريين العاملين بالخارج، فيما أعلن البنك الأهلي المصري رفع أسعار العائد على الشهادات الدولارية بآجال متعددة بحيث تحقق مختلف رغبات واحتياجات العملاء، وهو ما يأتي في إطار تشجيع الأفراد على التعامل بشكل رسمي في تعاملات الدولار بعيداً عن السوق السوداء.

وقال البنك الأهلي إن الشهادات الدولارية تصدر للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين والأجانب داخل مصر لمدد ثلاث أو خمس أو سبع سنوات وبفئة 500 دولار ومضاعفاتها للشهادات التي تصدر لمدة ثلاث وخمس سنوات وبفئة الألف دولار ومضاعفاتها للشهادات التي تصدر لمدة سبع سنوات وبدون حد أقصى.

وبأسعار عائد مميزة يظل ثابت طوال أجل الشهادة ويبلغ 4.25% سنويا للشهادة مدة ثلاث سنوات، و5.25% للشهادة مدة خمس سنوات، و5.75% للشهادة مدة سبع سنوات، ويحتسب العائد على هذه الشهادات اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويصرف العائد بالدولار الأميركي كل ثلاثة شهور.

هذا وتسترد تلك الشهادات بعد انتهاء مدتها بكامل قيمتها وبذات عملة الإصدار، ويمكن استردادها بعد مرور ستة شهور على الإصدار وفقا والجداول الاستردادية المعلنة بفروع البنك، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادات.

هذا ومن المتوقع أن تلقى الشهادات التي يصدرها البنك الأهلي المصري إقبالا متزايدا باعتبارها وسيلة ادخار آمنة ذات عائد مميز وجاذب بالدولار الأميركي.

وأصدرت بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة، قبل أيام، شهادة "بلادي" التي تصدر للأشخاص المصريين الطبيعيين المقيمين بالخارج سواء بأسمائهم أو لأبنائهم القصر ولمدة سنة واحدة أو ثلاث أو خمس سنوات، بسعر عائد مميز بفئة مئة دولار ومضاعفاتها وبدون حد أقصى، وبأسعار عائد ثابت طوال أجل الشهادة يبلغ 3.5% سنويا للشهادة مدة سنة واحدة، و4.5% للشهادة مدة ثلاث سنوات، و5.5% للشهادة مدة خمس سنوات.

ويحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء ويصرف العائد بالدولار الأميركي كل ستة أشهر، ويتم بيع الشهادة من خلال الفروع الخارجية ومكاتب التمثيل التابعة لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، وكذلك من خلال وكلائهم بالدول العربية ومراسليهم بالخارج.

وأكدت البنوك المشاركة في الاصدار أنه بموجب الشهادة الجديدة يتم إعفاء عملاء هذه الشهادات من تحمل أية مصروفات أو عمولات بنكية سواء على التحويلات الواردة إلى مصر أو عند إعادة تحويل عوائد الشهادات وقيمها الاستحقاقية للخارج مرة أخرى.

ويضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل عوائدها وقيمها الاستردادية إلي حساب العميل في خارج مصر بالدولار الأميركي وبدون حد أقصى للتحويل.