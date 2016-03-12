فيتش: مخاطر ديون اليونان لا تزال قائمة

أبقت وكالة فيتش للتصنيف المالي تصنيف اليونان عند "سي سي سي"، مقرة بذلك بأن البلد أحرز تقدما، لكن مع استمرار وجود مخاطر.

وتسند درجة "سي سي سي" لمصدري الطلبات من النوعية الرديئة الذين يرافقهم خطر حقيقي بعدم السداد.

وقالت الوكالة إن اليونان أحرزت "تقدما جوهريا" في تحقيق الأهداف التي حددها لها دائنوها الدوليون، لكن عوامل الخطر لا تزال قائمة خصوصا بشأن الانعكاسات التي تسببها أزمة المهاجرين على البلاد، إضافة إلى شكوك تلف بعض الإصلاحات الجاري تنفيذها، وفق ما أضافت فيتش.

وبدأ الرباعي الدائن لليونان في أثينا مفاوضات مع الحكومة بهدف الانتهاء في إبريل من جرد الإصلاحات المعتمدة، ويمثل الجرد شرطا لمواصلة مساعدة البلاد وبحث تخفيف دينها.