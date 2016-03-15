رفع نماذج العملة السعودية الجديدة إلى الجهات العليا

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فهد المبارك، عن رفع نماذج العملة السعودية الجديدة إلى المقام السامي، فيما لم يذكر أي تفاصيل عنها أو عن توقعاته لموعد إصدارها، وذلك في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية".

وأكد المبارك في كلمته خلال افتتاح أعمال مؤتمر أبحاث التمويل الإسلامي الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الرياض، أمس، أن "السياسة النقدية في المملكة تهدف إلى المحافظة على استقرار العملة الوطنية وتوفير قطاع مصرفي قوي ومتين وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي الذي يدعم النمو الاقتصادي الوطني، وبالاستعراض التاريخي، نجد أن الاقتصاد الوطني حظي باستقرار كبير في الأسعار المحلية واستقرار سعر صرف الريال مع نمو واضح للقطاع المصرفي والمالي، كما نجد أن السياسة النقدية للمملكة وقوة المصارف التجارية المحلية قد أسهمت بشكل إيجابي وواضح في استقرار النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخفيف الآثار السلبية لتقلبات الدورات الاقتصادية والأزمات المالية الدولية".

وقال أيضاً إن إدارة مؤسسة النقد للسياسة النقدية تحقق أهداف استقرار قيمة الريال وسعر صرفه عند 3.75 ريال للدولار، بما يعزز الاستقرار المالي والنقدي مستخدمة الأدوات كافة والموارد المتاحة لها.

وأوضح أن القطاع المالي في المملكة يضم مجموعة واسعة من المؤسسات المالية كمؤسسة النقد وهيئة سوق المال والمصارف التجارية، وشركات التمويل، وشركات التأمين التعاوني، وشركة السوق المالية وتداول وشركات الاستثمار، والصناديق الحكومية المتخصصة، ويعد القطاع المصرفي والمالي سندا قويا للنمو والاستقرار الاقتصادي من خلال ما يقدمه من تسهيلات تمويلية ملائمة وخدمات مالية ومصرفية حديثة لمختلف قطاعات الاقتصاد وشرائح المجتمع من أفراد وشركات.