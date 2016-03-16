1.9 تريليون جنيه.. حجم الودائع في البنوك المصرية

ارتفع إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي في مصر بخلاف "البنك المركزي المصري" بنحو 34 مليار جنيه، ليصل في ديسمبر الماضي إلى 1.914 تريليون جنيه مقابل 1.880 تريليون في نوفمبر السابق له.

وأفاد البنك المركزي المصري في أحدث تقرير له، بأن إجمالي الودائع الحكومية بلغ 299.4 مليار جنيه، منها 213.7 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، و 85.6 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية ارتفع خلال ديسمبر الماضي ليصل إلى نحو 1.615 تريليون جنيه، مقابل 1.58 تريليون جنيه في الشهر السابق.

ولفت إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 1.333 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 39.1 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 260.8 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 1.02 تيرليون جنيه.

وأظهر التقرير أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية بلغ 281.5 مليار جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 15.5 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 87.4 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 173.6 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى التي تشمل غير المقيمين والشيكات والحوالات المشتراة فاستحوذت على نحو 67 مليار جنيه.