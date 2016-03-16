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"الخليج الأول" ينفي مشاركته بعرض شراء "باركليز" مصر

المصدر: العربية.نت
بنك باركليز مصر
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نفى بنك الخليج الأول الاماراتي الأخبار عن نيته المشاركة في تقديم العطاءات لشراء وحدة بنك باركليز في مصر مؤكدا أنه لم يشارك في أي مناقشات بشأن أي عرض محتمل لشراء هذه الأصول.

وكانت وكالة بلومبرغ قد نقلت عن مصادر قولها، إن بنك الخليج الأول يدرس تقديم عرض لشراء أعمال باركليز في مصر، مضيفة أن البنك الإماراتي يجري محادثات مع مستشارين ماليين، إلا أنه لم يبدأ بعد بعملية الشراء الرسمية.

وقدرت المصادر حجم وحدة باركليز المصرية بـ500 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن البنك البريطاني افتتح أبوابه في مصر عام 1864 ويصل عدد فروعه اليوم إلى 56 فرعا.

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