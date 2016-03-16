"ساما": لدينا خيارات لمواجهة عجز السيولة

أكد نائب محافظ مؤسسة النقد "ساما" عبدالعزيز الفريح أن مؤسسة النقد مستمرة في سياسة الربط مع الدولار للريال، ومستمرة في دعم هذا الربط ولن يتم التخلي عنه، مبيناً أن الاحتياطيات على مستوى ممتاز ويتوقع أن تسير على هذا المنوال وقد مرت المملكة بظروف مماثلة في السابق واستمرت في الربط.

ونفى الفريح في تصريح له على هامش مؤتمر أبحاث التمويل الإسلامي والذي أقامته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والذي اختتم اعماله أمس بالرياض، علمه بارتفاع أسعار الفائدة على القروض في البنوك المحلية وعزا ارتفاع أسعار الفائدة إن وجد بالسوق الى الطلب وارتفاع كلفة الودائع على البنوك، بحسب ما نقلته جريدة "الرياض" اليوم الاربعاء.

وفي سؤال حول الصناديق السيادية وهل تغيرت نظرة المملكة حولها قال الفريح إن مؤسسة النقد ستدير الاحتياطيات وستظل على ذلك.

وأشار إلى أن مستوى السيولة لم يصل إلى ارتفاع في المنطقة الحرجة، مبيناً أن مستوى السيولة "جيد جداً" والتعديل الحاصل بنسبة القروض إلى الودائع يعتبر تعديلا بسيطا جداً ولا زلنا على مستوى 85% وقد سمحت مؤسسة النقد للبنوك في الوصول إلى 90% وليس له تأثير على الإقراض.

وأضاف الفريح أن "ساما" لديها عدة خيارات لمواجهة عجز السيولة، ولكن متأكدون أن الوضع القائم حالياً مستقر جداً ومطمئن ولا نعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة نضطر إلى استخدام خيارات أخرى.