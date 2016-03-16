"موديز" تعدل نظرتها لمصارف السعودية مع إشادة بملاءتها

عدلت وكالة موديز نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي في السعودية من مستقرة إلى سلبية، وسط توقعاتها بتضرر القطاع من استمرار ضعف أسعار النفط وانخفاض الإنفاق الحكومي، غير أن "موديز" رجحت بقاء الملاءة المالية للبنوك وربحيتها قوية، وذلك على خلفية مرونة هيكلية التمويل وغياب ضريبة الشركات.

كما أكدت الوكالة أن أثر هذه التغييرات سيكون محدوداً على قطاع الأعمال.

وقد رجحت تباطؤ نمو القروض من 8% في العام الماضي إلى ما بين 3 و5% هذا العام، مشيرة إلى زيادة القروض المتعثرة إلى نحو 2.5% من إجمالي القروض، مقارنة مع 1.4% حتى سبتمبر الماضي.