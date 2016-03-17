رئيس "الأهلي" المصري: أرباحنا قفزت لـ10.4 مليار جنيه

اعتمدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، القوائم المالية للبنك للعام المالي المنتهي في يونيو 2015.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك، هشام عكاشة، أسفرت نتائج أعمال البنك عن تحقيق نحو 63.3 مليار جنيه نموا في إجمالي المركز المالي بمعدل نمو 14% عن العام السابق ليصل إلى 519.6 مليار جنيه في يونيو 2015 مقارنةً بنحو 456.3 مليار جنيه في العام السابق.

كما نجح البنك في زيادة حقوق الملكية لتصل إلى 28.3 مليار جنيه في يونيو 2015 وتحقيق معدل عائد على حقوق الملكية يبلغ 18%.

وتمكن البنك من تحقيق 23% نموا في صافى الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 10.4 مليار جنيه وتحقيق أعلى صافى أرباح في تاريخ البنك لتصل إلى 5.1 مليار جنيه في يونيو 2015 بزيادة قدرها 36% عن العام السابق .

وعلى صعيد القروض تم تحقيق 25% نمو في إجمالي القروض لتصل إلى 155.7 مليار جنيه في يونيو 2015، مقارنةً بنحو 22% نمو في السوق المصرفية ومستحوذاً على 24% من حجم النمو في السوق.

وفي قطاع تمويل الشركات الكبرى، قال "عكاشة" إن البنك استمر في دعم عملائه وذلك بتوفير احتياجاتهم التمويلية، حيث تم زيادة محفظة إجمالي قروض الشركات الكبرى بنحو 22.7 مليار جنيه وبمعدل نمو 27% لتصل إجمالي المحفظة إلى 107.6 مليار جنيه في يونيو 2015.

وقد نجح البنك في تحقيق نتائج متميزة في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تحقيق 23% نمو في إجمالي محفظة قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في يونيو2015 لتصل إلى 16.6 مليار جنيه مع ضخ تمويل خلال العام بـ 7.1 مليار جنيه للقطاع وجذب أكثر من 13.4 ألف حساب جديد وذلك لزيادة فرص العمل وتخفيف عبء البطالة بين الشباب وتقديم أفضل الخدمات التمويلية المتميزة، وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصري في تمويل أصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق متخصصة في هذا المجال، كما تم توقيع عقود جديدة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 2.2 مليار جنيه تم إعادة إقراضها لعدد 11 ألف مشروع في كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.

ونجح البنك خلال العام في إبرام عدد 8 اتفاقيات تمويل مع عدة مؤسسات تمويل خارجية اتيح موجبها المعادل لمبلغ 3.6 مليار جنيه لإعادة إقراضها للمشروعات العاملة في مجالات تمكين المرأة وكفاءة تشغيل الطاقة ومشروعات التوافق البيئي والمشروعات الصناعية.

وعلى صعيد الديون غير المنتظمة فقد تم إجراء تسويات لعدد 373 عميلاً بمبلغ 2.4 مليار جنيه، وكذلك مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزمتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، مما أدى إلى تراجع نسبة الديون غير المنتظمة لإجمالي القروض لتصل إلى 4.3% في يونيو 2015 مقارنةً بـ 5% في العام السابق.

وعلى صعيد أنشطة التجزئة المصرفية تم تطوير وتحديث المنتجات وطرح منتجات جديده مثل حساب توفير المستقبل للشباب وشهادات أهل مصر بالدولار الأميركي وكذلك شهادة الأهلي للشركات، مما أدى إلى زيادة ثقة العملاء في البنك الأهلي المصري حيث نمت قروض التجزئة المصرفية بـ 20% عن العام السابق لتصل إلى 31.5 مليار جنيه في يونيو 2015 مقارنةً بـ18% في العام السابق.

كما حققت الودائع 447.7 مليار جنيه بزيادة بلغت 54.5 مليار جنيه خلال العام وبمعدل نمو 14%.